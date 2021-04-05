جائزة الدوحة الكبرى: ثنائية فرنسية تاريخية بفوز كوارتارارو أمام زاركو

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الدوحة : أحرز دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو المركز الأول في سباق فئة موتو جي بي خلال جائزة الدوحة الكبرى للدراجات النارية، المرحلة الثانية من الموسم الجديد، بتقدمه على مواطنه دراج دوكاتي يوان زاركو.

وبعدما كان أول المنطلقين في سباقه الثاني ضمن فئة الكبار، أنهى الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي أفينتيا) السباق الثاني توالياً على حلبة لوسيل التي افتتحت الموسم الأحد الماضي بجائزة قطر الكبرى، في المركز الثالث ليكمل منصة التتويج.

وهي المرة الأولى في تاريخ الفئة الأولى التي يحل فيها فرنسيان في المركزين الأولين، فيما تعود المرة الأخيرة التي صعد خلالها فرنسيان الى منصة التتويج لعام 1954 في رينس الفرنسية حين فاز بيار مونوريه وحل جاك كولو ثالثاً.

وبعدما حل ثانياً في السباق الافتتاحي خلف الإسباني مارك فينياليس (ياماها)، تمكن زاركو الأحد من التربع على صدارة الترتيب العام برصيد 40 نقطة، بفارق أربع نقاط عن كوارتارارو الذي حل خامساً قبل أسبوع ثم نجح الأحد في تحقيق فوزه الرابع في الفئة الكبرى والخامس بالمجمل.

ويخوض الفرنسيان الموسم الجديد مع فريقين جديدين ما يزيد من أهمية ما حققاه في السباقين القطريين.

وأكمل الإسبانيان أليكس رينس (سوزوكي) وفينيالس (ياماها) المراكز الخمسة الأولى في هذا السباق الذي كان مخيباً جداً لدراجي ياماها أس أر تي الإيطاليين فرانكو موربيديلي وصيف بطل الموسم الماضي (حل في المركز الثاني عشر) والأسطورة فالنتينو روسي (حل في المركز السادس عشر بعدما انطلق من المركز الـ21 قبل الأخيرة في أسوأ انطلاق له خلال مسيرته في الفئة الكبرى).

أما الإيطالي الآخر فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) الذي حل ثالثاً الأحد الماضي، فجاء اليوم في المركز السادس، أمام حامل اللقب الإسباني جوان مير (سوزوكي) والجنوب إفريقي براد بايندر (كاي تي أم) والأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) والإسباني الآخر أليكس إسبارغارو (أبريليا) توالياً.