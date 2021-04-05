فريق فالنسيا يغادر الملعب بعد "توجيه إهانة عنصرية" لأحد لاعبيه

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EPA تحدث مختار دياكابي مع الحكم، ديفيد ميدي خيمينيز، قبل أن يغادر لاعبو فالنسيا الملعب

خرج فريق فالنسيا من الملعب خلال المباراة، التي انتهت بخسارته بهدفين مقابل هدف، أمام فريق قادش في الدوري الإسباني (لا ليغا) الأحد، وذلك بسبب تعليق عنصري مزعوم بحق أحد لاعبيه، قبل أن يعود في وقت لاحق لإكمال المباراة.

وكان رد فعل لاعب فالنسيا، مختار دياكابي، غاضبا بعد اشتباك في الشوط الأول مع خوان كالا لاعب قادش وتحدث مع الحكم.

وغادر لاعبو فالنسيا الملعب احتجاجا، وقال النادي إن دياكابي البالغ من العمر 24 عاما "تعرض لإهانة عنصرية".

وطلب دياكابي لاحقًا من زملائه في الفريق العودة لاستئناف المباراة، الأمر الذي حدث بالفعل لكن بدون دياكابي الذي تم استبداله.

وقال خوسيه غايا مدافع فالنسيا بعد المباراة إن الفريق اضطر إلى استئناف اللعب، لكي لا يتعرض لخصم النقاط.

وقال غايا لشبكة موفيستار الإسبانية: "أخبرنا ديكابي أنه سمع إهانة عنصرية، لذا خرجنا جميعا من الملعب".

وأضاف: "قيل لنا إنه يتعين علينا اللعب لأننا إذا لم نفعل ذلك، فسوف يأخذون النقاط الثلاث منا وربما يخصم منا المزيد من النقاط".

"طلب منا دياكابي أن نلعب. لم نكن لنفعل ذلك لو لم يطلب. قال إنه لم يكن في حالة نفسية مناسبة لمواصلة اللعب. إنه محطم".

وكانت نتيجة المباراة التعادل 1-1 في ذلك الوقت، حيث أدرك كيفن غاميرو التعادل لفالنسيا، بعد أن افتتح المدافع الإسباني كالا التسجيل لفريق قادش.

وتم استبدال كالا البالغ من العمر 31 عاما أيضا خلال استراحة ما بين الشوطين، قبل أن يمنح هدف ماركوس ماورو في الدقيقة 88 الفوز لقادش بنتيجة 2-1.

وقال فريق فالنسيا عن قرار العودة إلى أرض الملعب: "نقدم دعمنا الكامل لمختار دياكابي".

وأضاف أن "الفريق عقد اجتماعا وقرر مواصلة المباراة من أجل الدفاع عن شعار النادي، لكننا نندد بالعنصرية أيا كان نوعها".

وقال غايا إنه سمع تعليق كالا على دياكابي.

وأضاف: "كانت إهانة قبيحة للغاية ولن أكررها. لم نتمكن من التحدث مع كالا لأنه كان آخر لاعب يغادر الملعب. أنا متأكد من أنه قال شيئا ما. لقد كانت مباراة غريبة للغاية".