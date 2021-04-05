اخبار الرياضه

الإنتاج الحربي عن تأجيل مواجهة سيراميكا: لا نعلم السبب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي عن تأجيل مواجهة سيراميكا: لا نعلم السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

قال خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، إن ناديه لا يعلم سبب قيام اتحاد الكرة بتأجيل مباراته مع سيراميكا، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : "لا نعلم سبب تأجيل مواجهة سيراميكا، ونفس الأمر بالنسبة لنادى سيراميكا لا يعلمون السبب، كل الأمور كانت تسير على ما يرام، حتي نتائج مسحة الخاصة بالفريقين سلبية".

 

ويضيف خالد مهدى: "قد يكون السبب هو منح لاعبي الفريقين فرصة لالتقاط الأنفاس". 

 

ومنح أحمد كشري، المدير الفني للانتاج الحربي، لاعبي فريقه راحة غدا الثلاثاء من التدريبات، عقب تلقي ناديه إخطارا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مواجهة سيراميكا وإقامتها الاحد المقبل بدلا من بعد غد الأربعاء.

 

ومن المقرر أن يستأنف الإنتاج الحربي تدريبات عصر الأربعاء علي ملعبه باستاد السلام، بعد حصول اللاعبين علي راحة لالتقاط الأنفاس.

 

وتلقى نادي سيراميكا خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري الممتاز.

 

وكان من المفترض أن يلتقي سيراميكا مع الإنتاج الحربي، في الخامسة مساء الأربعاء، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ووفقا للخطاب الذى تلقاه نادي سيراميكا فإن المباراة ستقام فى الخامسة مساء الأحد المقبل الموافق الحادى عشر من أبريل الجاري على ملعب السويس الجديد.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا