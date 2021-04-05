شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي عن تأجيل مواجهة سيراميكا: لا نعلم السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، إن ناديه لا يعلم سبب قيام اتحاد الكرة بتأجيل مباراته مع سيراميكا، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : "لا نعلم سبب تأجيل مواجهة سيراميكا، ونفس الأمر بالنسبة لنادى سيراميكا لا يعلمون السبب، كل الأمور كانت تسير على ما يرام، حتي نتائج مسحة كورونا الخاصة بالفريقين سلبية".

ويضيف خالد مهدى: "قد يكون السبب هو منح لاعبي الفريقين فرصة لالتقاط الأنفاس".

ومنح أحمد كشري، المدير الفني للانتاج الحربي، لاعبي فريقه راحة غدا الثلاثاء من التدريبات، عقب تلقي ناديه إخطارا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مواجهة سيراميكا وإقامتها الاحد المقبل بدلا من بعد غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يستأنف الإنتاج الحربي تدريبات عصر الأربعاء علي ملعبه باستاد السلام، بعد حصول اللاعبين علي راحة لالتقاط الأنفاس.