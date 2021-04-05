شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي عن تأجيل مواجهة سيراميكا: لا نعلم السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ويضيف خالد مهدى: "قد يكون السبب هو منح لاعبي الفريقين فرصة لالتقاط الأنفاس".
ومن المقرر أن يستأنف الإنتاج الحربي تدريبات عصر الأربعاء علي ملعبه باستاد السلام، بعد حصول اللاعبين علي راحة لالتقاط الأنفاس.
وتلقى نادي سيراميكا خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري الممتاز.
وكان من المفترض أن يلتقي سيراميكا مع الإنتاج الحربي، في الخامسة مساء الأربعاء، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
ووفقا للخطاب الذى تلقاه نادي سيراميكا فإن المباراة ستقام فى الخامسة مساء الأحد المقبل الموافق الحادى عشر من أبريل الجاري على ملعب السويس الجديد.