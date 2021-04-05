شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب: رمضان صبحى لم يهرب من المعسكر والأهلى لم يبلغنا بإصابة أيمن أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أبوالعلا، رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الوطنى، أن الأهلي لم يبلغهم بإصابة أيمن أشرف قبل انضمامه للمعسكر، موضحا أن اللاعب أبلغه خلال المران بشعوره بآلام في الركبة، مشيرا إلى أن حسام البدرى المدير الفني للمنتخب طلب منه التعامل مع أشرف على أمل التماثل للشفاء وهذا ما جعلهم يصطحبونه خلال رحلة السفر.

وأضاف طبيب المنتخب الوطنى في تصريحات إذاعية، أن أيمن أشرف لم يشارك في التدريبات الجماعية، وفضل حسام البدرى أن يعود لفريقه الأهلى، لافتا إلى أن النادى الأحمر لم يبلغ مسئولى الجهاز الطبي بالمنتخب بإصابة أيمن أشرف.

وفى السياق ذاته، نفى محمد أبوالعلا ما يتردد حول تهرب رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز من معسكر المنتخب الأخير، قائلا، "رمضان صبحي تحدث معى وأبلغني بإصابته وبالفعل حضر لى فى السابعة صباحا وخضع لأشعة رنين التي أثبتت إصابته في العضلة الخلفية".

وواصل طبيب المنتخب الوطنى، "رمضان صبحى لم يتهرب من المنتخب وعودته للمباريات أمر منطقي جدا، ونفس الحال لأحمد توفيق الذي تواصل معي وأجرى فحوصات التي أثبتت أنه غير قادر على المشاركة".

وتابع أبو العلا، "أحمد كوكا لاعب مقاتل بمعنى الكلمة وكان يعاني من الإصابة وكان من الصعب اللحاق بمباريات المنتخب ولذلك فضلنا عدم المجازفة به ولكن كوكا استطاع العودة سريعا وألان يشارك بشكل طبيعي مع فريقه".

وانتقل بالحديث عن حمدي فتحي لاعب الأهلى قائلا، "إصابته كان بإمكانه أن يشارك بها، ولكن تعرض لكدمة بالقرب من مكان الإصابة ولذلك تم استبداله وإجراء الجراحة أمر طبيعي لكي لا تتجدد اصابته مرة أخرى".

وعن الشناوي قال طبيب المنتخب، "شعر بألم بسيط في عضلة الفخذ في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول من مباراة جزر القمر واستكمل الشوط ولكن بين شوطي المباراة تحدث معه أيمن طاهر وكان يرى أن الأفضل أن يتم استبداله خاصة أن مجريات الأمور في المباراة كانت مستقرة وبعد الرجوع للمدير الفني تم الدفع بجنش".

وأكد رئيس الجهاز الطبي للمنتخب المصري، أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي لم يتهرب من المنتخب بإدعاء الإصابة بكورونا في المعسكر قبل الأخير، قائلا، "صلاح حضر فرح شقيقه وفي اليوم التالي انتظم بالمعسكر ولكن شعر ببعض الإعياء وبخضوعه للفحوصات وتبين أن عينته إيجابية وتم عزله".

وتابع أبو العلا، "صلاح غادر مصر على متن طائرة إسعاف بتعاون مصري إنجليزي واستمر هناك فى تلقي العلاج حتى اأصبحت عينته سلبية وشارك مع الريدزا ولا اعلم لماذا كل هذا الهجوم على المنتخب على صفحات السوشيال والمواقع، لو منتخب مصر فريق لبلد أخر لن يحدث فيه كل هذا".