شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: "الدورى صعب علشان كل الفرق طمعانة فى بعضها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أنه لا ينظر إلى ترتيب الفريق في وصافة الدوري بقدر ما ينظر إلى تحقيق النقاط الثلاثة في كل مباراة، موضحا أن نقاط المباراة الواحدة يغير الكثير في الترتيب.

وأضاف إبراهيم حسن فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، عقب لقاء الاتحاد والمقاولون العرب، "الماتشات كلها صعبة، وكل الفرق طمعانة فى بعضها، التوفيق كان معنا وخسرنا نقاط مكنش ينفع نخسرها".

وتابع مدير الكرة بالاتحاد، "مش قلقانين من الأداء، معانا فرقة واقفة على رجلها كويس، نقلق فقط من عدم التوفيق، ومتعودين على اللعب تحت الضغوط، لكن الدور الثاني سيكون صعب جدا لكننا سنحارب على التواجد في مكانة تليق بالاتحاد".

وعن وصافة الدوري قال، "الوصافة بقدر ما هي شىء جيد بقدر ما تضع الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني، لكن إحنا شوفنا كل حاجة ولعبنا ونافسنا في العديد من المواسم على المربع الذهبي فالمنافسة مش جديدة علينا".

وحقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على حساب ضيفه المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، الاثنين، منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم المقاولون العرب مبكرًا فى الدقيقة الرابعة بهدف لويس أدوارد، وتم تأكيده بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وأدرك الاتحاد التعادل المدافع مصطفى إبراهيم في الدقيقة 23، وأضاف إيمانويل أوكوي الهدف الثاني لسيد البلد في الدقيقة 35، قبل أن يسجل روماريو ويلياميز الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 37 من زمن اللقاء، وقلص يوسف الجورهي النتيجة بالهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 80، وأضاف عبد السميع سيمو هدف الاتحاد الرابع في الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يقفز الاتحاد السكندرى للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفا، في المقابل يتجمد رصيد المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.