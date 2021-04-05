شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى يُسند لمصر تنظيم بطولات الشباب والصالات والنسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد العربي لكرة القدم على إسناد تنظيم ثلاث من بطولاته للموسم الحالي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وهي على النحو التالي: كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل، وكأس العرب للمنتخبات الوطنية للشباب تحت 20 سنة خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين، وكأس العرب للسيدات خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبلين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بطلب إلى الاتحاد العربي خلال الشهر الماضي مبديا استعداده لتنظيم البطولات الثلاثة.