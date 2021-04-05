شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى يُسند لمصر تنظيم بطولات الشباب والصالات والنسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد العربي لكرة القدم على إسناد تنظيم ثلاث من بطولاته للموسم الحالي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وهي على النحو التالي: كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل، وكأس العرب للمنتخبات الوطنية للشباب تحت 20 سنة خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين، وكأس العرب للسيدات خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبلين.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بطلب إلى الاتحاد العربي خلال الشهر الماضي مبديا استعداده لتنظيم البطولات الثلاثة.
من ناحية أخرى، تدرس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة انطلاق الدورى للموسم الجديد فى شهر فبراير 2022، فى ظل الارتباطات المتلاحقة لمنتخب مصر الأول الفترة المقبلة، بجانب غموض موعد انتهاء الموسم الكروى الحالى.
ويخوض منتخب مصر مباريات تصفيات كأس العالم خلال أشهر يونيو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلين، بجانب المشاركة فى كأس العرب فى ديسمبر المقبل، قبل المشاركة فى بطولة أمم افريقيا بالكاميرون يناير 2022.
وسيكون منتخب مصر على موعد مع مباريات مضغوطة وارتباطات متشابكة خلال الفترة المقبلة، سواء فى تصفيات كأس العالم 2022 أو بطولة كأس العرب التى سيشارك فيها الفراعنة فى ديسمبر المقبل. وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بما فيها المنتخب الوطني، حيث يتواجد الفراعنة ضمن المجموعة السادسة بجوار منتخبات أنجولا والجابون وليبيا، حيث يقام دور المجموعات بأكمله خلال أربعة أشهر فقط.
وجاءت المواعيد التى أعلنها كاف كالتالي:
الجولة الأولى: مصر وأنجولا أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021.
الجولة الثانية: الجابون ومصر أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021.
الجولة الثالثة: مصر وليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021.
الجولة الرابعة: ليبيا ومصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021.
الجولة الخامسة: أنجولا ومصر أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021.
الجولة السادسة: مصر والجابون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021.