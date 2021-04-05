شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يصل أسوان لمواجهة أبناء زهرة الجنوب بالجولة 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي اليوم الإثنين إلى أسوان استعدادا، لمواجهة أبناء زهرة الجنوب، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، على ملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

ووجه عبد الناصر محمد، مدير الكرة بفريق إنبي، الشكر إلى اللواء أحمد سليمان على حسن الضيافة والاستقبال، حيث حرص على التواصل بشكل دائم مع البعثة والاطمئنان عليهم، وتقديم كل أيادى العون والمساعدة.

تأكد غياب حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادى إنبي، عن مواجهة أسوان؛ بسبب ملازمته الفراش، بعد العملية الجراحية التي خضع لها خلال الأيام الماضية بتفتيت حصوة على الكلى، حيث نصحه الأطباء بضرورة البقاء فى المنزل وخضوعه للراحة الكافية.

حذر حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، لاعبيه من التهاون، وطالبهم بضرورة استغلال أنصاف الفرص، وعدم الاستهتار أمام أسوان لاقتناص الفوز وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة النتائج الإيجابية والزحف نحو المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ولفت المدير الفني لفريق إنبي أنظار لاعبيه إلى النتائج السلبية التي يعانى منها فريق أسوان، محذرا إياهم من الانتفاضة المتوقعة لأبناء زهرة الجنوب، خصوصا أنهم يلعبون المباراة على أرضهم، ولن يفرطوا في نقاط المباراة بسهولة.

إنبي يواجه أسوان غدا الثلاثاء ضمن منافسات الدوري العام، هي أول مباراة تقام على ملعب زهرة الجنوب، منذ لقاء الإسماعيلي في الدور الأول بدوري الموسم الماضي والذي أقيم في الثالث من شهر فبراير عام 2020.

ويحتل إنبي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن مصر للمقاصة الذى يملك نفس الرصيد من النقاط، بعدما خاض 15 مباراة فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 16.