شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين 5-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الاثنين 5/4/2021 العديد من الأخبار الرياضية، وأهمها، رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين فى التدريبات ويحفزهم على التأهل الأفريقى، وزيزو يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات الزمالك.. والاطمئنان على جاهزية جنش، وفرجانى ساسى مرشح لجائزة أفضل لاعب فى الجولة الخامسة بأبطال أفريقيا.

حرص المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، على التواجد فى مران الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا.

فرجانى ساسى مرشح لجائزة أفضل لاعب فى الجولة الخامسة بأبطال أفريقيا