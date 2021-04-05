شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى.. حسام حسن يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الاثنين 5 / 4 / 2021 مباراة واحدة ضمن مواجهات الجولة الـ17 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيرة المقاولون العرب باستاد الإسكندرية.

الاتحاد السكندري يضرب المقاولون برباعية وينتزع وصافة الدوري من الأهلي

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على حساب ضيفه المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، الاثنين، منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز

تصدر حسام حسن مهاجم فريق سموحة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 أهداف، وجاء عمر كمال مهاجم المصرى بالمركز الثانى بنفس عدد الأهداف، ويوسف "أوباما" مهاجم فريق الزمالك فى المركز الثالث برصيد 7 أهداف، وفى المركز الرابع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا بنفس عدد الأهداف.