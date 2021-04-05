شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة سيراميكا والإنتاج الحربى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي سيراميكا خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري الممتاز.
ووفقا للخطاب الذى تلقاه نادي سيراميكا فإن المباراة ستقام فى الخامسة مساء الأحد المقبل الموافق الحادى عشر من أبريل الجاري على ملعب السويس الجديد.
وتضع إدارة نادى سيراميكا نظاما من بداية الموسم تسير عليه فيما يخص صرف مكافآت للاعبين، خصوصا أن اللائحة التي تم إعدادها منذ بداية الموسم تتبع أسسا محددة لفرض النظام والانضباط داخل الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة.
وتحدث معتز البطاوى، المشرف على الكرة فى نادي سيراميكا، عن طموح فريق في الدورى المصري هذا الموسم قائلا: "فريق سيراميكا طموحه تحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الدورى المصري وهدفه التواجد في المربع الذهبي لتلبية طموح مجلس الإدارة الذى منح الثقة للاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان".
وارتقى فريق سيراميكا إلى المركز الثامن بترتيب جدول الدورى المصري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.
افتتح التسجيل للإسماعيلى فخر الدين يوسف في الدقيقة 43 من ركلة جزاء قبل أن يسجل أحمد ياسر ريان التعادل لسيراميكا في الدقيقة 66 من ركلة جزاء أيضا، ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 76.