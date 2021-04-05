شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة سيراميكا والإنتاج الحربى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي سيراميكا خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري الممتاز.

ووفقا للخطاب الذى تلقاه نادي سيراميكا فإن المباراة ستقام فى الخامسة مساء الأحد المقبل الموافق الحادى عشر من أبريل الجاري على ملعب السويس الجديد.