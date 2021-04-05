شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن بعد فوز الاتحاد السكندرى على المقاولون: الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب العميد حسام حسن، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، عن سعادته بالفوز الكبير على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الاثنين، على استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ونشر العميد حسام حسن، عبر حسابه الرسمى على انستجرام، صورا له على هامش اللقاء، صحبها بتعليق: "الحمد لله"، مع قلب أخضر، إشارة إلى لون قميص زعيم الثغر.





وحقق فريق الاتحاد السكندرى، فوزا مثيرا على حساب ضيفه ذئاب الجبل، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

تقدم المقاولون العرب مبكرًا فى الدقيقة الرابعة بهدف لويس أدوارد، وتم تأكيده بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وأدرك الاتحاد التعادل المدافع مصطفى إبراهيم فى الدقيقة 23، وأضاف إيمانويل أوكوى الهدف الثانى لسيد البلد فى الدقيقة 35، قبل أن يسجل روماريو ويلياميز الهدف الثالث للاتحاد فى الدقيقة 37 من زمن اللقاء، وقلص يوسف الجورهى النتيجة بالهدف الثانى للمقاولون فى الدقيقة 80، وأضاف عبد السميع سيمو هدف الاتحاد الرابع فى الوقت المحتسب بدل من الضائع فى الشوط الثانى.

بهذه النتيجة يقفز الاتحاد السكندرى للمركز الثانى بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر فى 5 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفا، فى المقابل يتجمد رصيد المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.