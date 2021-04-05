شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الاتحاد تقدم العزاء لـ سيسيه فى مباراة الاتحاد والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت جماهير الاتحاد السكندرى لافتات عزاء للاعب الإيفواري رزاق سيسيه المعار من صفوف الزمالك إلى النادى السكندرى، فى مدرجات ملعب الإسكندرية خلال مباراة الاتحاد والمقاولون العرب المقامة حاليا بالدورى.

ورفعت الجماهير السكندرية لافتات دعم وعزاء لرزاق سيسيه فى وفاة والدته وشقيقاته في حادث أليم قبل أسبوعين، وذلك خلال مباراة الاتحاد السكندرى أمام نظيره المقاولون العرب والتي انتهى شوطها ألأول بتقدم زعيم الثغر بثلاثية دون رد.

كان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى نعى في وقت سابق عائلة المحترف رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم فى ظل وفاة والدته وشقيقاته، وأعلن مسئولو الاتحاد السكندرى عن سفر اللاعب إلى كوت ديفوار لحضور العزاء على أن يعود للقاهرة اليوم، الجمعة .

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.