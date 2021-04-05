شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الاتحاد تهتف للعميد وتطالبه بالتجديد بعد الفوز على المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هتفت جماهير الاتحاد السكندري الموجودة في ملعب الإسكندرية للعميد حسام حسن بعد الفوز على المقاولون العرب برباعية والوصول لوصافة الدورى، وذلك بعد انتهاء اللقاء المثير الذى جمع الفريقين اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الدوري المصري.

وطالب الجماهير حسام حسن بالتجديد مع الاتحاد بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه الفريق هذا الموسم وتفوقه على العديد من الفرق رغم الأزمات التى تعرض لها الفريق بداية الموسم سواء الخاصة بتفشي فيروس كورونا مع معظم عناصر الفريق أو الإصابات التي ضربت الاتحاد وكان أخرها كريم الديب المصاب بالصليبي.

وحقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على حساب ضيفه المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، الاثنين، منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم المقاولون العرب مبكرًا فى الدقيقة الرابعة بهدف لويس أدوارد، وتم تأكيده بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وأدرك الاتحاد التعادل المدافع مصطفى إبراهيم في الدقيقة 23، وأضاف إيمانويل أوكوي الهدف الثاني لسيد البلد في الدقيقة 35، قبل أن يسجل روماريو ويلياميز الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 37 من زمن اللقاء، وقلص يوسف الجورهي النتيجة بالهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 80، وأضاف عبد السميع سيمو هدف الاتحاد الرابع في الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يقفز الاتحاد السكندرى للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفا، في المقابل يتجمد رصيد المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.