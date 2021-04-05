شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال لاعب بيراميدز يجرى جراحة الفتاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرى أسامة جلال، مدافع نادي بيراميدز، جراحة الفتاق في جدار البطن، اليوم، بأحد المستشفيات، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته وحاجته لإجراء جراحة سريعة.

ووصل المدافع مع بعثة بيراميدز إلى القاهرة فجر اليوم، قادما من المغرب، بعد خوض مباراة الرجاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخضع للجراحة بأحد المستشفيات.

ومن المنتظر أن يبدأ لاعب بيراميدز ومدافع المنتخب الوطني الأولمبي الذي يستعد لخوض أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، عملية التأهيل بعد 10 أيام من الآن، على أن يغيب من 6 إلى 8 أسابيع عن الملاعب قبل العودة مجددا إلى الملاعب.

وخسر فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من الرجاء المغربى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، على ملعب محمد الخامس فى كازابلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك الهزيمة هى الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى، بتلك النتيجة اعتلى الرجاء قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا الزامبى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث، ويقع نامونجو التنزانى فى المؤخرة بدون نقاط.

وخرج أسامه جلال لاعب بيراميدز، مستبدلا في مباراة الرجاء بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.