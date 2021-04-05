شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري .. الزمالك يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الاثنين 5 / 4 / 2021 مباراة واحدة ضمن مواجهات الجولة الـ17 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره المقاولون العرب باستاد الإسكندرية.

الاتحاد السكندري يضرب المقاولون برباعية وينتزع وصافة الدوري من الأهلي

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على حساب ضيفه المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، الإثنين، منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة، ويأتى الاتحاد السكندرى بالمركز الثانى برصيد 28 نقطة، بينما يأتى الأهلي فى المركز الثالث برصيد 27 نقطة وفى المركز الرابع المصرى البورسعيدى برصيد 26 نقطة.