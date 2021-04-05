شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال من داخل المستشفى بعد إصابته فى مباراة الرجاء: الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر أسامة جلال، مدافع نادى بيراميدز، فى صورة من داخل المستشفى، بعد خروجه مصابا ومستبدلا فى مباراة الأمس، أمام الرجاء المغربى، التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ونشر جلال الصورة عبر حسابه على انستجرام، وصحبها بتعليق: "الحمد لله".



أسامة جلال

وكان الدكتور مصطفى المنيرى، رئيس الجهاز الطبى بنادى بيراميدز، كشف أمس عن إصابة أسامة جلال، مدافع فريق الكرة، وحاجته لإجراء عملية جراحية خلال الأيام المقبلة، سيجريها فى القاهرة.

وأوضح الطبيب أن اللاعب يعانى من فتاء فى جدار البطن، وسيخضع لفحوصات طبية فى القاهرة، لتحديد إمكانية إجراء الجراحة من عدمه، ويرجح أن يجرى الجراحة التى سيغيب بسببها 8 أسابيع عن المباريات.





وخسر فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من الرجاء المغربى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، على ملعب محمد الخامس فى كازابلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك الهزيمة هى الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى، بتلك النتيجة اعتلى الرجاء قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا الزامبى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث، ويقع نامونجو التنزانى فى المؤخرة بدون نقاط.