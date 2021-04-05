شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات صاخبة فى "غرفة ملابس" الاتحاد السكندرى بعد انتزاع وصافة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت "غرفة ملابس" الاتحاد السكندري احتفالات صاخبة، بعد الفوز على المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين وانتزاع وصافة الدوري من الأهلي، حيث حرص اللاعبون على ترديد الأغاني الخاصة بسيد البلد، والهتافات التحفيزية، بعد انتهاء اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسكندرية.

وقفز الاتحاد السكندري للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، في المقابل يتجمد رصيد المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفا.

وأبدى لاعبو الاتحاد سعادتهم بالمكانة التي وصل إليها الفريق الأول لزعيم الثغر، خاصة أنهم يسبقون فرقا وكيانات كروية كبيرة مثل الأهلي الذي يحل في المركز الثالث، وبيراميدز صاحب الإمكانيات الضخمة، وباقي الأندية التي تقدم مستوى مميزا هذا الموسم، على رأسها المصري البورسعيدي.

وتقدم المقاولون العرب مبكرًا في الدقيقة الرابعة بهدف لويس إدوارد، وتم تأكيد صحة الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وأدرك الاتحاد التعادل المدافع مصطفى إبراهيم في الدقيقة 23، وأضاف إيمانويل أوكوي الهدف الثاني لسيد البلد في الدقيقة 35، قبل أن يسجل روماريو ويلياميز الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 37 من زمن اللقاء، وقلص يوسف الجوهري النتيجة بالهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 80، وقتل عبد السميع سيمو المباراة مسجلا هدف الاتحاد الرابع في الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني.