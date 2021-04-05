شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الاتحاد السكندرى والمقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على حساب ضيفه المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، الاثنين، منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم المقاولون العرب مبكرًا في الدقيقة الرابعة بهدف لويس أدوارد، وتم تأكيده بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وأدرك الاتحاد التعادل المدافع مصطفى إبراهيم في الدقيقة 23، وأضاف إيمانويل أوكوي الهدف الثاني لسيد البلد في الدقيقة 35، قبل أن يسجل روماريو ويلياميز الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 37 من زمن اللقاء، وقلص يوسف الجورهي النتيجة بالهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 80، وأضاف عبد السميع سيمو هدف الاتحاد الرابع في الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يقفز الاتحاد السكندري للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفا، فى المقابل يتجمد رصيد المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.