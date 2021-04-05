شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يضرب المقاولون برباعية وينتزع وصافة الدوري من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على حساب ضيفه المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، الاثنين، منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم المقاولون العرب مبكرًا فى الدقيقة الرابعة بهدف لويس أدوارد، وتم تأكيده بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وأدرك الاتحاد التعادل المدافع مصطفى إبراهيم في الدقيقة 23، وأضاف إيمانويل أوكوي الهدف الثاني لسيد البلد في الدقيقة 35، قبل أن يسجل روماريو ويلياميز الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 37 من زمن اللقاء، وقلص يوسف الجورهي النتيجة بالهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 80، وأضاف عبد السميع سيمو هدف الاتحاد الرابع في الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يقفز الاتحاد السكندرى للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفا، في المقابل يتجمد رصيد المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.

توقفت مباراة الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب قرابة 8 دقائق في أول ربع ساعة بسبب العودة إلى تقنية الفار فى هدفين سجلهما المقاولون العرب، أقرت التقنية صحة الهدف الأول فيما ألغت الهدف الثاني، لينجح الاتحاد بعدها في الانتفاضة وتسجيل تقدم كبير على ذئاب الجبل في الشوط الأول.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع: داميون لوي، صبري رحيل، محمد عبد الغني، وخط الوسط: السيد سالم، خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، إيمانويل أوكوي، خط الهجوم: رزاق سيسيه، روماريو ويلياميز.

فيما جاء تشكيل المقاولون على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد أبو السعود، وخط الدفاع: باسم علي، محمد سمير، فاروق نور الدين، أحمد عبد العزيز زيزو، وخط الوسط: إبراهيم صلاح، يوسف الشيمي، أحمد الجوهري، كريم مصطفى، وخط الهجوم: أحمد داوودا، لويش إدوارد.