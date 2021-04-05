أبرزها كأس العرب للشباب.. الاتحاد العربي يُسند لمصر تنظيم 3 بطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، موافقته على إسناد تنظيم ثلاثة من بطولاته للموسم الحالي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

ووافق اتحاد الكرة العربي على اسناد مصر لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل.

واسند الاتحاد العربي لكرة القدم لمصر تنظيم كأس العرب للمنتخبات الوطنية للشباب تحت 20 سنة خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين، بالإضافة لكأس العرب للسيدات خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبلين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قد تقدم بطلب إلى الاتحاد العربي خلال الشهر الماضي مبديا استعداده لتنظيم البطولات الثلاثة.