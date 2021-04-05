جراحة ناجحة لأسامة جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أجرى أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز جراحة الفتاء في جدار البطن اليوم الإثنين بإحدى المستشفيات، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته وحاجته لإجراء جراحة سريعة.

ووصل جلال مع بعثة بيراميدز إلى القاهرة فجر اليوم قادما من المغرب بعد خوض مباراة الرجاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخضع للجراحة بإحدى المستشفيات.

ومن المنتظر أن يبدأ لاعب بيراميدز ومدافع المنتخب الوطني الأولمبي، الذي يستعد لخوض أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، عملية التأهيل بعد 10 أيام من الآن.

وسيغيب صاحب الـ23 عاما من 6 إلى 8 أسابيع عن الملاعب قبل العودة مجددا إلى الملاعب.