إبراهيم حسن: الدور الثاني صعب.. ولا ننظر حاليا لوصافة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة للاتحاد السكندري، إن فريقه لا ينظر حاليا للمراكز في جدول ترتيب الدوري، لافتًا أن تحقيق الفوز وتجميع أكبر عدد من النقاط هو الأهم في هذه المرحلة.

وحقق فريق الاتحاد فوزًا مساء اليوم الإثنين، على نظيره المقاولون العرب، بنتيجة 4-2 جعلت الفريق يصل إلى وصافة ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة.

وقال حسن في تصريحات بعد المباراة" التواجد في الوصافة يعطينا ثقة لكنه يضعنا تحت ضغط أكثر من الجمهور ، وبنحارب في كل مبارة والدوري صعب للغاية وكل نقطة ستصنع الفارق ".

وأضاف:" الدور الثاني بيكون اصعب والكل بيكون طمعان في الفوز والرغبة موجودة عند الجميع، وجميع الفرق لديها لاعبين جيدين، ومن يعمل أكثر ويدرس باقي الفرق سيتفوق".

وأكمل:" لما أكن قلقا حين دخل مرمان هدف مبكر أمام المقاولون لانها حدثت معنا أكثر من مرة في الدوري هذا الموسم".

وأتم تصريحاته:" لدى ثقة كبيرة أن الدوري لا يزال أمامه الكثير وتحقيق الفوز سيمنحك فرصة أفضل في النهاية في الوقت الذي تحتاج خلاله للحسم".