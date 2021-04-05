كلوب عن مواجهة ريال مدريد: ليفربول مُصمم لأجل هذا النوع من المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق لفيربول أن فريقه صُنع من أجل خوض مباريات مثل التي سيواجه خلالها فريق ريال مدريد الإسباني.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يأمل في إنقاذ موسمه بالتتويج بدوري الأبطال بعد الترجاع في البريميرليج والخروج من المربع الذهبي.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال كلوب :"لدينا دوافع عملاقة أمام ريال مدريد لأننا سنلعب معاً في دوري أبطال أوروبا، ونأمل في التأهل إلى نصف النهائي".

وأضاف يورجن :"مواجهتنا ضد ريال مدريد لا علاقة لها بنهائي 2018، لكن بالتأكيد تذكرت مواجهتنا الأخيرة عندما وضعتنا القرعة بطريق بعضنا البعض في هذا الدور".

وتابع المدرب الألماني :"لو سألني أحدهم بعد المباراة بأسبوع أو شهر إذا كنت سأوجه الدعوة لسيرجيو راموس لحضور عيد ميلاد الستين، بالطبع كنت سأرفض وأقول لا، لكن الآن سأفكر في الأمر لأنه لاعب رائع".

وتسبب سيرجيو راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في إصابة بالغة لمحمد صلاح نجم وهداف ليفربول وثالث أفضل لاعب في العالم في نفس العالم، ليفقده فريقه في أهم مباريات الموسم.

وأردف كلوب :"ما حدث في تلك الليلة (نهائي 2018) لم يعجبني بالطبع، لكن مر وقتاً طويلاً ولا أشعر بنفس إحساسي وقتها، سواء الغضب أو أي شيء أخر، ولا أحاول استعادته".

وأنهى كلوب :"كل ما أحاول فعله هو الاستعداد الجيد للمباراة، لإظهار مدى جودتنا كفريق، رغم الموسم الغريب الذي نخوضه، وإذا كنا أفضل من ريال مدريد في المباراتين سنتأهل، وإذا لم نفعل ذلك سيمر المنافس بدلاً منا".