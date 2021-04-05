الاتحاد يهزم المقاولون برباعية ويصل لوصافة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا مثيرًا، مساء اليوم الإثنين، على نظيره المقاولون العرب، بنتيجة 4-2، في إطار منافسات الجولة الـ 17 بدوري WE المصري.

وتقدم المقاولون بهدف في الدقيقة 3 عن طريق اللاعب لويس هينستروزا، ليرد الاتحاد بثلاثية عن طريق مصطفى ابراهيم في الدقيقة 23، وايمانويل اوكوي في الدقيقة 35 وروماريو ويليامز في الدقيقة 37.

وجاء الهدف الثاني لفريق المقاولون العرب في الدقيقة 79عن طريق اللاعب يوسف الجوهري، وقبل صافرة النهاية سجل عبد السميع ابراهيم الهدف الرابع لزعيم الثغر.

وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.