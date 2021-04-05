بالفيديو.. مرموش يسجل ويصنع في تفوق سانت باولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نجح المصري عمر مرموش مهاجم نادي سانت باولي في تسجيل سادس أهدافه مع الفريق خلال الموسم الجاري من دوري الدرجة الأولى الألماني، خلال مواجهة آينترخت براونشفايج.

مرموش نجح في الوصول للشباك بعد مرور سبع دقائق من بداية اللقاء بعدما تلقى تمريرة في وسط الملعب، لينطلق نحو المرمى متلاعبًا بالدفاع، قبل أن يطلق تصويبته في الشباك.

ويعد هذا الهدف هو السادس في مسيرة مرموش مع سانت باولي خلال الموسم الجاري، بعدما انتقل إليه في يناير الماضي على سبيل الإعارة من فولفسبورج.

وبعد سبع دقائق من تسجيل الهدف، نجح مرموش في صناعة الهدف الثاني لسانت باولي بعدما تلاعب بثلاثة مدافعين، قبل أن يمرر الكرة نحو دانيل كيريه الذي بات في وضعية إنفراد بالمرمى.

الجدير بالذكر أن مرموش سبق وأن صنع هدفين آخرين لفريقه في لقاءات ماضية بدوري الدرجة الأولى الألماني، ليساهم في تسعة أهداف في 14 مباراة شارك بها مع الفريق حتى الآن.

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