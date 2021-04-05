ثنائي الزمالك يتصدر تشكيل جولة الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل الأفضل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد كل من محمود حمدي الونش والتونسي فرجاني ساسي ثنائي الزمالك كممثلين لقطبي الكرة المصرية في تشكيل الأسبوع بدوري الأبطال.

وقدّم الونش وساسي أداء جيدا في مواجهة مولودية الجزائر التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.

وظهر بجوار الونش وساسي لاعبين من كل من حوريا الغيني، سيمبا التنزاني وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ولاعب من كل من شباب بلوزداد الجزائري، صنداونز الجنوب إفريقي والمريخ السوداني.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ريكاردو جوس (صنداونز).

الدفاع: ريف فروسلر (كايزر تشيفز)، سيكو كامارا (حوريا)، محمود حمدي الونش (الزمالك)، خادم دياو (حوريا).

الوسط: فرجاي ساسي (الزمالك)، بيرنارد باركير (كايزر تشيفز)، أمير سعيود (شباب بلوزداد).

وفي الهجوم: لويس ميكيسوني (سيمبا)، سيف الدين بخيت (المريخ)، كلاتوس شاما (سيمبا).