يقدم لكم موقع ميركاتتو داي بث مباشر مشاهدة مباراة وست هام يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 5-4-2021، لحساب الجولة 30.

يحل وست هام يونايتد ضيفًا ثقيلًا على ولفرهامبتون في ملعب مولينيو، حيث تلتقي رغبة الفريقين في إستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الانجليزي.

ويدير مباراة وست هام يونايتد وولفرهامبتون الحكم الانجليزي “مايكل أوليفير”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية.

ولم يعرف المستضيف ولفرهامبتون طعم الانتصار في الدوري الانجليزي منذ 4 جولات، ويقبع في المركز الـ14 وفي رصيده 35 نقطة.

على الجهة المقابلة، كان آخر فوز لفريق وست هام يونايتد في الجولة 27، ويتواجد الهامرز في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 49 نقطة.

وينقل بث مباشر مباراة وست هام يونايتد وولفرهامبتون على قناة بي إن سبورتس بريميوم 2، بصوت المعلق الرياضي العماني “عامر الخوذيري”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية.

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