موعد مباراة برشلونة القادمة ضد بلد الوليد والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد بلد الوليد، في ختام مباريات الجولة 29 من الدوري الاسباني، والتي ستقام على ملعب الكامب نو.

ويدخل برشلونة مباراة أمام بلد الوليد، وعينه على تحقيق الفوز من أقل تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر “أتلتيكو مدريد” الخاسر لحساب الجولة الحالية أمام إشبيلية.

وينتظر فريق برشلونة مباراة حاسمة أمام “ريال مدريد” يوم السبت القادم، 10 أبريل 2021، ستحدد بشكل كبير المنافس المباشر لفريق أتلتيكو مدريد على اللقب.

ويتواجد فريق برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني، وفي رصيده 62 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الثاني “ريال مدريد” الذي انتصر على إيبار، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر “أتلتيكو مدريد”.

في المقابل، حقق فريق بلد الوليد الانتصار في مباراة واحدة فقط، من آخر 10 مباريات خاضها في الدوري الاسباني، ويتطلع إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أمام برشلونة من أجل مواصلة الإبتعاد عن منطقة الهبوط.

ويقبع بلد الوليد في المركز الـ16 بجدول الترتيب وفي رصيده 27 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن “هويسكا” الذي يتواجد في أولى مراكز الهبوط.

ويحين موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الاسباني ضد بلد الوليد مساء اليوم الاثنين الموافق 5 أبريل 2021 في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، بإدارة من الحكم الاسباني “خايمي لاتري سانتياغو”.

وينقل بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة لاليجا تي ڤي بار.