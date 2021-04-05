يقدم لكم موقع ميركاتتو داي بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الاسباني، ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 5-4-2021، لحساب الجولة 29.

يستقبل برشلونة فريق بلد الوليد على ملعب “الكامب نو”، وعينه على تحقيق الفوز من أقل تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر “أتلتيكو مدريد” الخاسر لحساب الجولة الحالية أمام إشبيلية.

ويدير مباراة برشلونة وبلد الوليد الحكم الاسباني “خايمي لاتري سانتياغو”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ويتواجد فريق برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني، وفي رصيده 62 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الثاني “ريال مدريد” الذي انتصر على إيبار، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر “أتلتيكو مدريد”.

في المقابل، حقق فريق بلد الوليد الانتصار في مباراة واحدة فقط، من آخر 10 مباريات خاضها في الدوري الاسباني، ويتطلع إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أمام برشلونة الليلة من أجل مواصلة الإبتعاد عن منطقة الهبوط.

ويقبع بلد الوليد في المركز الـ16 بجدول الترتيب وفي رصيده 27 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن “هويسكا” الذي يتواجد في أولى مراكز الهبوط.

ينقل بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة لاليجا تي ڤي بار.

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