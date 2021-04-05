شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ميلان يقترب من الرحيل إلى اليوفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت تقارير صحفية مساء اليوم الأثنين أن نجم فريق أي سي ميلان هاكان كالهانجولو يقترب من الانتقال إلى فريق يوفينتوس .

ووفقاً لتقارير صحفية نشرتها "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن متوسط ميدان فريق ميلان توقفت مفاوضاته مع الفريق للتجديد ، وذكرت الصحيفة أن اللاعب له مطالب مالية من الصعب على ميلان تلبيتها فى الوقت الحالي .

وأشارت الصحيفة أن يوفينتوس الإيطالي في مقدمة الفرق المهتمة بالتعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي والذي ينتهي تعاقده مع ميلان في نهاية الموسم .

وشارك الدولي التركي صاحب السابعة وعشرين عاماً مع ميلان في مختلف البطولات في 31 مباراة استطاع خلالهم من أحراز 3 أهداف وصناعة 8 أهداف .