شكرا لقرائتكم خبر عن جنش ضمن أفضل حراس دوري أبطال أفريقيا بعد انقاذه الأخير أمام المولودية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن افضل تصديات حراس المرمي في الحولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والذي جاء خلالها تصدي جنش حارس مرمي الزمالك كأفضل التصديات أمام المولودية الجزائري .

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لافضل التصديات وشملت ثلاثة حراس مرمي خلال هذه الجولة ووصفتهم بالافضل.

وجاء تصدي توفيق موساوي حارس شباب بلوزداد ضمن أفضل التصديات أمام مازيمبي الكونغولي ، وفي نفس المباراة اختار الاتحاد الافريقي تصدي حارس مازيمبي ابراهيما بوسو مونكورو كتصد مميز إلي جانب تصدي جنش في اخر لحظات مباراة المولودية الجزائري .

وفاز فريق الزمالك على فريق مولودية الجزائر بهدفين دون رد احرزهما أوباما وشيكابالا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ٥ يوليو ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ليرفع رصيده إلي النقطة الخامسة في المركز الثالث .