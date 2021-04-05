شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي والونش يزينان تشكيلة دوري أبطال أفريقيا وغياب أهلاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، على محمود حمدي الونش، والتونسي فرجاني ساسي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن تشكيل الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وجاء الونش، وساسي ضمن التشكيل المثالي لدوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة.

وقدم فرجاني ساسي مستوى فنيا مميزا مع فريقه، دخل به قائمة المرشحين لحصد أفضل لاعب بالجولة، فيما ساهم محمود الونش على نظافة شباك فريقه بمنع وصول هجوم مولودية الجزائر لمرمى محمود جنش.

وحقق الزمالك فوزا غاليا خارج الديار على مولودية الجزائر بهدفين دون رد، سجلهما يوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي 10 أبريل الحالي باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ريكاردو جوس لاعب صنداونز.

الدفاع: ريف فروسلر لاعب كايزر تشيفز، سيكو كامارا لاعب حوريا، محمود حمدي الونش لاعب الزمالك، خادم دياو لاعب حوريا.

الوسط: فرجاي ساسي، لاعب الزمالك، بيرنارد باركير لاعب كايزر تشيفز، أمير سعيود، لاعب شباب بلوزداد.

وفي الهجوم: لويس ميكيسوني، لاعب سيمبا، سيف الدين بخيت، لاعب المريخ، كلاتوس شاما، لاعب سيمبا.