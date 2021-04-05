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شاهد.. كابتن الأهلي المصري الأسبق "سيد عبد الحفيظ" وعبد الله رجب يدعمان مركز أورام الفيوم بمصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

حرص أبناء الفيوم بمصر الكابتن سيد عبد الحفيظ كابتن الأهلي المصري والمنتخب المصري الوطني الأسبق ومدير الكرة بالأهلي المصري، والكابتن عبد الله رجب كابتن المصري وانبي والمنتخب المصري الوطني الأسبق، على دعم مركز أورام الفيوم بمصر ، في زيارة لهما اليوم الأثنين لمركز الأورام، حيث تفقدا العيادات الخارجية للمركز، ووحدة العلاج الكيماوي، ووحدة العلاج الاشعاعي، وجهاز الأشعة المقطعية، ووحدة الماموجرام، ووحدة التردد الحراري.

 

وأشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي المصري ، بالمجهود المبذول من مجلس ادارة مركز اورام الفيوم بمصر برئاسة الدكتور صلاح ابو طالب، في انشاء هذا الصرح الطبي الكبير، وناشد أبناء الفيوم المصرية من رياضيين واعلاميين وفنانيين ورجال اعمال بدعم مركز الاورام، لاستكمال هذا الصرح الطبي الكبير الذي يخدم اهالي الفيوم المصرية ومحافظات شمال الصعيد.

 

كما ناشد الكابتن عبد الله رجب زملائه نجوم الكرة بزيارة مركز أورام الفيوم بمصر لتقديم الدعم المعنوي والاعلامي للعاملين بالمركز، لاستكمال الدور الرابع وانشاء مستشفى لجراحة مرضى الأورام، واشاد بمجهود مجلس الادارة والعاملين بالمركز.

 

وكان في استقبال نجوم الفيوم المصرية اليوم، الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس ادارة مركز أورام الفيوم، والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة، والمحاسب أحمد عرندس أمين الصندوق، والمحاسب محمد باهي المدير المالي والاداري، والاستاذة امل ممدوح التي قامت بتنسيق زيارة الكابتن سيد عبد الحفيظ للمركز، والعلاقات العامة والمركز الاعلامي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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