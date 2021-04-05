شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على المشاركة في منافسات دورة ند الشبا الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في منافسات الجري والدراجات الهوائية التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 29 إبريل/ نيسان الجاري وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الخاصة بالمنافسات المعتمدة.

ونظراً لهذا الإقبال الكبير فقد تم تمديد فترة تنظيم منافسات الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً لتقام على ثلاثة أيام؛ وهي 22 و23 و24 إبريل 2021، كما تم تمديد فترة تنظيم سباق الجري ليقام على مدى يومين؛ حيث يقام سباق 10 كيلومترات يوم الأربعاء 28 إبريل فيما يقام سباق 5 كيلومترات يوم الخميس 29 إبريل.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في جميع فئات سباقي الجري والدراجات الهوائية حتى يوم السبت 10 إبريل أو عند اكتمال العدد المسموح به للمشاركة في كل فئة، ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae أو موقع دورة ند الشبا الرياضية الرسمي www.nasst.ae، ويجب على جميع المشاركين إجراء فحص كورونا (PCR) وتقديم إثبات بنتيجة سلبية للجنة المنظمة قبل كل مباراة وتكون هذه النتيجة صالحة لمدة 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

وسيوفر مجلس دبي الرياضي خيمة في نادي الوصل الرياضي للفحص المجاني للمشاركين في سباق الدراجات الهوائية خلال يومي 20 و21 ما بين الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 5 مساء، وللمشاركين في سباق الجري خلال يومي 26 و27 من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 5 مساء، ويمكنهم استلام أرقام المشاركة وشريحة قياس التوقيت في ذات المكان والتاريخ.

وتتضمن بطولة الدراجات الهوائية 5 فئات يسمح بالمشاركة فيها لجميع الهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق، والفئات هي الفئة المفتوحة للرجال والفئة المفتوحة للسيدات، ويسمح فيهما بمشاركة لاعبي ولاعبات الأندية والمنتخبات الوطنية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من المواطنين والمقيمين، وفئة الهواة المواطنين فقط وفئة الهواة للمواطنات فقط ولا يسمح فيها بمشاركة أي لاعب ينتمي إلى نادٍ أو يملك بطاقة دراج رسمية صادرة من اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية تفيد بتسجيله في أحد أندية الدولة، كما يتضمن السباق فئة أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين الذين يسمح لهم بالمشاركة بدراجات الطريق الخاصة بأصحاب الهمم ودراجات اليد التي يستخدم فيها اليدين فقط.

فيما يسمح بالمشاركة في منافسات بطولة الجري للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين من داخل الدولة؛ وذلك ضمن عدة فئات حسب كل سباق، وهي سباق 10 كيلومترات الذي يضم فئة الهواة للمواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال وللنساء ويشارك فيها لاعبو المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمقيمون، وسباق 5 كيلومترات الذي يضم فئة الهواة المواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للمقيمين من الرجال والسيدات، ولا يسمح فيها بمشاركة لاعبي الأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمدربين العاملين في هذه الجهات، على ألا يقل عمر المشارك في جميع الفئات عن 18 عاماً في تاريخ إقامة السباق، أي من مواليد 28 إبريل 2003 فما دون.

وتم إغلاق باب التسجيل للمشاركة في بطولة البادل تنس الاثنين 5 إبريل، وسيتم في هذه البطولة تطبيق اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات للبادل تنس حسب التصنيف الجديد للبطولات المحلية الذي اعتمده الاتحاد مؤخراً، وتتضمن البطولة 4 فئات هي الفئة الذهبية للرجال إلى جانب الفئتين البرونزيتين للرجال والسيدات والفئة الدولية، ويسمح في الفئة الذهبية للرجال بمشاركة المواطنين والمقيمين من المستوى المهاري (أ و ب) فقط على المستوى المحلي وستقام منافسات الأدوار التأهيلية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة ويتأهل أفضل 16 زوجاً للأدوار النهائية التي ستقام أيضاً بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة.