شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 5/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الاثنين 5/4/2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وجاء فى مقدمتها، طبيب الأهلي ينصح موسيماني بعدم الدفع بـ على معلول أمام الزمالك، ولجنة تخطيط الأهلي تحسم ملف تدعيم حراسة المرمى مع موسيماني ، والأهلي يحتوى أزمة الشناوي ومحمد هاني فى رحلة السودان ، وموسيماني يدرس منح الفرصة لمحمود كهربا أمام سيمبا.

طبيب الأهلي ينصح موسيماني بعدم الدفع بـ على معلول أمام الزمالك

نصح الجهاز الطبى للأهلى بيتسو موسيمانى، مدرب الفريق، بعدم التسرع فى الاستعانة بالظهير الدولى التونسى على معلول فى مباراة الزمالك بالدورى.