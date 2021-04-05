شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف سر عودة "زيزو" للتدريبات بعد 48 ساعة من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وغاب زيزو عن مواجهة الزمالك ومولودية الجزائر التى جمعتهما مساء السبت بسبب شعوره بآلام فى وجه القدم أدى لعدم قدرته على المشاركة.

وقال طبيب الزمالك، فى تصريحات لليوم السابع، إنه لم يضع وجه قدم "زيزو" فى جبيرة كما تم تداوله، بل وضع "رباط ضاغط" مع قليل من القطن لتخفيف الألم الذى كان يعانى منه اللاعب.

وأضاف أسامة، "وضحت أنها ليست جبيرة عقب انتهاء المباراة، لأن الإصابة كانت خفيفة وعبارة عن التهابات فى وجه القدم لا تستوجب الجبيرة، وكنت على يقين أن اللاعب ستتحسن حالته ويعود للمشاركة فى التدريبات سريعًا".

وانتظم أحمد سيد زيزو فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد الاطمئنان على اللاعب بعد الإصابة التى تعرض لها بالجزائر بألم فى وجه القدم، وغاب على إثرها عن لقاء المولودية.

وشارك زيزو فى الفقرات التدريبية والفنية مع باقى اللاعبين ليؤكد جاهزيته للمواجهة المقبلة، أمام تونجيث السنغالى فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على المولودية الجزائرى بهدفين دون رد فى اللقاء الأخير.