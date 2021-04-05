شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين الموافق 5 أبريل 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: ميدو يعلن استقالته من بيراميدز بسبب أزمة أحمد فتحى، ومنتخب الشباب للسلاح يتوَّج بذهبية منافسات الفرق فى إنجاز تاريخى ببطولة العالم، وطبيب الأهلي ينصح موسيماني بعدم الدفع بـ على معلول أمام الزمالك، وزيزو يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات الزمالك.. والاطمئنان على جاهزية جنش.

ميدو يعلن استقالته من بيراميدز بسبب أزمة أحمد فتحى

أعلن أحمد حسام ميدو استقالته من منصب المستشار الفني للجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عقب عودة البعثة من المغرب ومواجهة الرجاء أمس.

حقق منتخب مصر للشباب للسلاح إنجازا تاريخيا بعد تتويجه بذهبية منافسات الفرق لسلاح السيف ببطولة العالم للشباب والناشئين، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 إبريل 2021، وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفرق والذهبية الأولى أيضا لمصر في بطولات العالم للشباب، ومثّل المنتخب الوطني للشباب فى منافسات الفرق لسلاح السيف كل من: مازن العربي، إياد معروف، أدهم معتز، زياد نوفل. نعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، العميد سيد جعفر الشقيق الأكبر لفاروق جعفر نجم النادي السابق، والذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين، راجين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ومن المنتظر أن يقام العزاء اليوم عقب صلاة المغرب أمام منزل العائلة بشارع المواردي بقصر العيني، حيث تمت مراسم الدفع عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين. الزمالك ينعى شقيق فاروق جعفر.. والعزاء فى قصر العينى

طبيب الأهلي ينصح موسيماني بعدم الدفع بـ على معلول أمام الزمالك

نصح الجهاز الطبى للأهلى بيتسو موسيمانى، مدرب الفريق، بعدم التسرع فى الاستعانة بالظهير الدولى التونسى على معلول فى مباراة الزمالك بالدورى، ويرى الجهاز الطبى أن على معلول لن يكون جاهزا بنسبة 100% للمشاركة فى مباراة الزمالك يوم 18 أبريل والمؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى.

زيزو يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات الزمالك.. والاطمئنان على جاهزية جنش

انتظم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق، المقامة حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد الاطمئنان على اللاعب بعد الإصابة التى تعرض لها بالجزائر بألم فى وجه القدم، وغاب على أثرها عن لقاء المولودية.

خلافات بين موسيمانى وأمير توفيق بسبب صفقات الأهلى.. اعرف التفاصيل

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، انتقادات عنيفة لمدير التعاقدات في النادي أمير توفيق بسبب عدم قدرته على حسم أكثر من صفقة مهمة طلبها الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الماضية، وذلك بحسب مصادر بالأهلى.

رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين فى التدريبات ويحفزهم على التأهل الأفريقى

حرص المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، على التواجد فى مران الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة؛ لدعم ومؤازرة اللاعبين قبل لقاء تونجيث السنغالى فى آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

لاعبو أسوان يحتفلون بعيد ميلاد علاء عبد العال قبل مباراة إنبي

احتفل لاعبو أسوان، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة بالنادي والجهاز الفني، بعيد ميلاد علاء عبد العال، مدرب الفريق، وذلك على هامش تدريبات أبناء الجنوب.

الأهلي يحتوى أزمة الشناوي ومحمد هاني فى رحلة السودان

احتوى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، الأزمة التى وقعت بين ثنائي الفريق محمد الشناوي ومحمد هاني خلال مبارة المريخ السوداني، السبت، بالسودان فى بطولة أفريقيا. وعقد عبد الحفيظ جلسة بين الشناوي وهاني عقب المباراة التى انتهت بالتعادل 2/2، وطالبهما بإغلاق ملف الأزمة العابرة التى وقعت بينهما بين شوطي المباراة؛ لأن الفريق أمامه ارتباطات مهمة الفترة المقبلة محليا وأفريقيا.

طارق سليمان مدربا لحراس مرمى المقاصة

قرر مجلس ادارة نادى المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، تعيين طارق سليمان مدربا لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، ضمن الجهاز الفني بقيادة محمد عظيمة المدير الفني.

عمرو جمال على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم سموحة فى الصيف

أصبح عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه اللافت مع فريقه الحالى، بالإضافة لاقتراب رحيل حسام حسن، مهاجم سموحة، خلال الفترة الحالية لنادى أهلى طرابلس الليبى.

ميدو يعلن استقالته من بيراميدز بسبب أزمة أحمد فتحى