شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الطيران 27/30 ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الطيران بنتيجة 27/30 فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 ليتأهل إلى نصف النهائى، لمواجهة الزهور الذى فاز على طلائع الجيش 29/31 .

بينما تأهل الزمالك مباشرة إلى هذا الدور فى ظل اعتذار أسيوط الرياضى، ليواجه هليوبوليس الذى فاز على سبورتنج 30/32 .

وتأهل الأهلى إلى ربع النهائى بالفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 25 / 19 والزمالك بالفوز على عمال قنا 37 / 13 وهليوبوليس على الأولمبى 34 / 25 وطلائع الجيش على الشمس 28 / 22.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مواعيد وصالات آخر 4 جولات فى المرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 - 2021 لتقام أيام 8 و9 و15 و16 أبريل الجارى.

وتشهد جولة يوم الخميس 8 أبريل مواجهات بين كل من: الأوليمبى مع الأهلى وسبورتنج مع الطيران والزهور مع طلائع الجيش والزمالك مع هليوبوليس، فينا تقام الجولة الثانية عشر يوم 9 أبريل بلقاءات بين كلا من: سبورتنج مع الأهلى و الأوليمبى مع الطيران والزمالك مع طلائع الجيش والزهور مع هليوبوليس.

بينما ستقام الجولة الثالثة عشر يوم 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران و طلائع الجيش مع سبورتنج و هليوبوليس مع الأوليمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين الأهلى مع الزمالك و الزهور مع الطيران و هليوبوليس مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأوليمبى.