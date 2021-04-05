شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف فى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى والمقاولون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب تسجيل 4 أهداف فى اللقاء المقام حاليا ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أنهى فريق الاتحاد السكندري الشوك الأول من مباراته أمام المقاولون العرب متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وتقدم المقاولون العرب مبكرا فى الدقيقة الرابعة بهدف لويس أدوارد، وتم تأكيده بعد الرجوع لتقنية الفار، وأدرك الاتحاد التعادل المدافع مصطفى إبراهيم فى الدقيقة 23، وأضاف إيمانويل أوكوى الهدف الثاني لسيد البلد فى الدقيقة 35، قبل أن يسجل روماريو ويلياميز الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 37 من زمن اللقاء.

توقفت المباراة قرابة 8 دقائق في أول ربع ساعة من المباراة، بسبب العودة إلى تقنية الفار في هدفين سجلهما المقاولون العرب، وأقرت التقنية صحة الهدف الأول فيما ألغت الهدف الثاني، لينجح الاتحاد بعدها فى الانتفاضة وتسجيل تقدم كبير على ذئاب الجبل فى الشوط الأول.

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب على استاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من غزل المحلة بهدف دون رد بنفس الجولة.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع: داميون لوي، صبري رحيل، محمد عبد الغني، وخط الوسط: السيد سالم، خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، إيمانويل أوكوي، خط الهجوم: رزاق سيسيه، روماريو ويلياميز.

فيما جاء تشكيل المقاولون على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد أبو السعود، وخط الدفاع: باسم علي، محمد سمير، فاروق نور الدين، أحمد عبد العزيز زيزو، وخط الوسط: إبراهيم صلاح، يوسف الشيمي، أحمد الجوهري، كريم مصطفى، وخط الهجوم: أحمد داوودا، لويش إدوارد.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.