شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبى البنك الأهلي استعدادا لوادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت المسحة الطبية التى أجراها لاعبو وجهاز فريق الكره الأول بنادي البنك الأهلي، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، سلبية استعدادا لمواجهة دجلة .

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة منافسه وادي دجلة علي ستاد السلام بعد غد الأربعاء في السابعة مساءً بافتتاح مباريات فريق البنك الأهلي في الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فى نفس الوقت، حرص خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي علي عقد جلسة مع لاعبيه قبل إنطلاق المران الجماعي اليوم المقام علي الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعداداً لمواجهة فريق وادي دجلة المهمة للغاية الأربعاء المقبل.

وطلب خالد جلال من اللاعبين ضرورة الفوز في اللقاء القادم وحصد الثلاثة نقاط التي ستكون نقطة انطلاق الفريق في الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز وأشار المدير الفني إلي أنه يثق في قدرات جميع لاعبي الفريق لتحقيق الاداء والانتصارات المنتظره خلال الفتره المقبلة.