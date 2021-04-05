شكرا لقرائتكم خبر عن "وصلة هزار" بين جنش وعواد تكشف علاقة حارسى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود عبد الرحيم جنش حارس نادى الزمالك صورة من تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة نادى تونجيث السنغالى فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وعلق محمد عواد على صورة جنش التي نشرها عبر صفحته على موقع "تويتر" قائلا، "اوعى القطر يا عم الحج"، ليرد جنش على زميله، "جون مصر"، ليعكس مدى العلاقة الطيبة التي تسود بين حارسى الزمالك في الفترة الأخيرة.



جنش وعواد

وواصل محمود عبد الرحيم جنش عروضه القوية مع الزمالك منذ عودته للتشكيل الأساسى على حساب محمد أبو جبل، سواء في بطولة الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، محافظا على نظافة شباكه.

وكان الزمالك حقق فوزًا مهمًا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.