شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يقلب تأخره أمام المقاولون للتقدم 3 - 1 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الاتحاد السكندري الشوط الأول من مباراته أمام المقاولون العرب متقدمًا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم، الاثنين، منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم المقاولون العرب مبكرًا في الدقيقة الرابعة بهدف لويس أدوارد، وتم تأكيده بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وأدرك الاتحاد التعادل المدافع مصطفى إبراهيم في الدقيقة 23، وأضاف إيمانويل أوكوي الهدف الثاني لسيد البلد في الدقيقة 35، قبل أن يسجل روماريو ويلياميز الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 37 من زمن اللقاء.

توقفت المباراة قرابة 8 دقائق في أول ربع ساعة من المباراة، بسبب العودة إلى تقنية الفار في هدفين سجلهما المقاولون العرب، أقرت التقنية صحة الهدف الأول فيما ألغت الهدف الثاني، لينجح الاتحاد بعدها في الانتفاضة وتسجيل تقدم كبير على ذئاب الجبل في الشوط الأول.

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب على استاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من غزل المحلة بهدف دون رد بنفس الجولة .

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع: داميون لوي، صبري رحيل، محمد عبد الغني، وخط الوسط: السيد سالم، خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، إيمانويل أوكوي، خط الهجوم: رزاق سيسيه، روماريو ويلياميز.

فيما جاء تشكيل المقاولون على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد أبو السعود، وخط الدفاع: باسم علي، محمد سمير، فاروق نور الدين، أحمد عبد العزيز زيزو، وخط الوسط: إبراهيم صلاح، يوسف الشيمي، أحمد الجوهري، كريم مصطفى، وخط الهجوم: أحمد داوودا، لويش إدوارد.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.