شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة المصرى يحاول تدبير المكافآت المالية للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول مجلس إدارة المصري البوسعيدي برئاسة سمير حلبية، توفير المكافآت المالية للاعبى الفريق بعد تخطى عقبة طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء في الجولة السابعة عشرة للدورى من أجل تحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة أمام الإسماعيلى الأربعاء المقبل في الجولة الثامنة عشرة للدورى.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 26 نقطة، بعدما خاض الفريق 16 مباراة فاز الفريق فى 6 وتعادل 8 وخسر مباراتين، أحرز لاعبوه 20 هدفًا ومنى مرماه بـ11 هدفًا

ويسعى مجلس إدارة النادى الساحلى إيجاد حلول سريعة أو تدبير المبلغ المطلوب من أجل الاستيفاء بكل الحقوق المادية للاعبين من أجل مواصلة الإنتصارات لضمان مركز في المربع الذهبى حتى يعود الفريق للمشاركة من جديد في البطولات الأفريقية من جديد وهو ما يصبو إليه الجهاز الفني ومجلس إدارة المدينة الباسلة .

من ناحية أخرى يغيب النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى البورسعيدى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلى فى الجولة الثامنة عشر للدورى نظرًا لحصوله على الإنذار الثالث فى لقاء طلائع الجيش الذى أقيم أمس وانتهى لصالح أبناء المدينة الباسلة بهدف مقابل لا شيء أحرزه عمر كمال عبد الواحد من ضربة جزاء .

ومن المقرر أن يبحث عن على ماهر المدير الفنى للمصرى عن بديل كفء من أجل الاستعانة به وأن كان الأقرب أحمد جمعة بالإضافة لتواجد الكونغولى كازادى كاسينجو وأن كان يميل المدير الفنى لجمعة نظرًا لتواجده فى الصندوق طوال المباراة وهو ما يحبذه على ماهر خلال المباريات.