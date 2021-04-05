الامارات | إطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات في عام 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات في عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيبصر دوري أبطال آسيا لكرة القدم لدى السيدات النور في عام 2023، بحسب ما اعلن الاتحاد القاري للعبة الاثنين.

وقالت باي ليلي المسؤولة عن الكرة النسائية في الاتحاد الاسيوي الذي يتخذ من العاصمة الماليزية كوالالمبور مقرا له "بالتأكيد سيعزز هذا الامر الكرة النسائية".

وبرغم تنظيم كأس آسيا لمنتخبات السيدات مرة كل أربع سنوات، تأمل اللاعبة الدولية الصينية السابقة في أن تحقق هذه البطولة الجديدة نهضة للكرة النسائية في قارة آسيا على غرار التقدم الحاصل في أوروبا.

وأوضحت باي ليلي: "إذا نظمنا مسابقة للأندية، فهذا يعني انه على المشاركين استيفاء معايير معينة وأن تكون البطولات منظمة بشكل جيّد. سيساعد هذا الامر بالطبع على تطوير المسابقات الوطنية ويسمح للاعبات بالظهور".

وصحيح أن آسيا تمتلك بعض المنتخبات المرموقة على صعيد السيدات، على غرار الصين واليابان، الا ان مستوى اللعبة لا يزال بعيدا جدا عن الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي كأس العالم الاخيرة عام 2019، لم يتمكن أي منتخب آسيوي من تخطي ربع النهائي، وذلك للمرة الاولى منذ اطلاق البطولة عام 1991.

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