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محمد صلاح ينشر رد فعله على نقل المومياوات الملكية (فيديو)

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

احتفل النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق الإنجليزي بالموكب التاريخي الذي المومياوات الملكية الذي ما بين 22 مومياء لملوك مصر القديمة 18 ملكا و4 ملكات، مساء السبت الماضي.

محمد صلاح النجم العالمي، نشر فيديو مطول عن هذا الموكب العالمي الذي وثق انطلاق الموكب من المتحف المصري بميدان التحرير والذي وصل إلى محطته النهائية في المتحف القومي للحضارة المصرية بحي الفسطاط جنوب العاصمة المصرية. وعلق صلاح على الفيديو الخاص به على موقعه إنستجرام، بكملة واحدة باللغة الإنجليزية تعنى، صرخة الرعب.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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