شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنىء اتحاد السلاح بذهبية منتخب الشباب في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لمجلس إدارة اتحاد السلاح برئاسة الأستاذ عبدالمنعم الحسيني لحصول منتخب الشباب لسلاح السابر على الميدالية الذهبية في كأس العالم المقامة في مصر حاليا.

نجح منتخب الشباب في الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد التغلب على منتخبات عريقه ومصنفه في لعبة السلاح في انجاز كبير للرياضة المصرية .

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة للاعبي المنتخب أصحاب الانجاز الكبير وهم مازن العربي وإياد معروف وأدهم معتز وزياد نوفل.

وأكد المهندس هشام حطب أن ما تحقق انجاز كبير يحسب للرياضة المصرية التي تحقق إنجازات كبيرة في الفترة الحالية نتيجة دعم الدولة المصرية للرياضة والرياضيين وهو الدعم الغير مسبوق الذي ينتج عنه تحقيق بطولات وإنجازات في كل الألعاب الرياضية.