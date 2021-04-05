شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول ومانشستر سيتي ضد بروسيا دورتموند والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبدأ الثلاثاء 6 إبريل مباريات دوري أبطال أوروبا وذلك في الدور ربع النهائي لهذه البطولة , حيث ستقام مباراة ريال مدريد ضد ليفربول على ملعب ألفريدو دي استيفانو في اسبانيا وفي نفس التوقيت ستقام مباراة مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند على ملعب الاتحاد في انجلترا.

فريق ليفربول تأهل لهذا الدور بعد أن فاز في دور ال 16 على فريق أر بي ليبزيج ذهابا وعودة بنتيجة 2-0 لكل مباراة ليصبح مجموع أهداف المبارتين 4 أهدف مقابل لاشئ , بينما تأهل ريال مدريد لهذا الدور بعد فوزه على فريق أتالانتا في ايطاليا 1-0 ثم يعود ويفوز في أسبانيا بنتيجة 3-1 ليصبح مجموع أهدافه في المبارتين 4 أهداف مقابل هدف , أما فريق مان سيتي فقد تأهل لهذا الدور بعد فوزه على فريق بوروسيا مونشنغلادباش بنتيجة 2-0 لكل مباراة لتصبح حصيلة أهدافه في المبارتين 4 أهداف مقابل لاشئ , بينما تأهل بوروسيا دورتموند لهذا الدور بعد فوزه على إشبيلية 3-2 في اسبانيا ثم تعادل على أرضه بنتيجة 2-2 ليصبح مجموع أهدافه في المبارتين 5 أهداف مقابل 4 لفريق إشبيلية.

مباراة ليفربول وريال مدريد ستقام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة وفي نفس التوقيت تقام مباراة مان سيتي وبروسيا دورتموند وتنقلها قنوات بين سبورت beIN Sports التالية :

- القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول

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- القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي وبروسيا دورتموند

beIN Sports HD Premium 2