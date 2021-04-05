شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون للاعبين : لا تنشغلوا بمباراة الترجي والمولودية علينا الفوز أولاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجماهير بالفوز على تونجيت في المباراة المقبلة بدوري ابطال افريقيا

وقال كارتيرون للاعبين: لا تنشغلوا بمواجهة الترجي والمولودين علينا الفوز اولا ثم ننتظر لنتيجة المباراة الآخري

وكان كارتيرون قد عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي وطلب كارتيرون من اللاعبين الحفاظ على المستوى والأداء الذي ظهر به الفريق في لقاء المولودية الأخير، والتركيز في مواجهة تونجيث السنغالي وتحقيق الفوز.

وأشار المدير الفني إلى أنه يثق في قدرات وإمكانيات جميع اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب في الفترة القادمة.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على المولودية الجزائري بهدفين دون رد في اللقاء الأخير.