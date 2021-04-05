شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب اسامة نبيه بوضع برنامج تدريبي مكثف قبل مواجهة تونجيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك من اسامة نبيه المدرب العام وضع برنامج تدريبي خاص. من اجل الوصول باللاعبين لاعبي فورمة فنية وبدنية خلال الفترة المقبلة

والتركيز خلال التدريبات علي للمردود البدني للاعبين في ظل التدريبات التي يخضع لها اللاعبون الأيام المقبلة قبل مواجهة تونجيت بطل السنغال في نهاية مشوار المجموعات بالبطولة الافريقية

وشدد كارتيرون علي ضرورة مراعاة الجانب البدني مع جدول المباريات المضغوط الذي يخوضه الزمالك في شهر أبريل الجاري

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول قد عقد جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش التدريبات اليوم.

حرص كارتيرون خلال الجلسة مع طبيب الفريق على الاطمئنان على كافة اللاعبين وجاهزيتهم للفترة المقبلة.

ك.