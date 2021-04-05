شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف فريق الأهلي الأول، تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة للمجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الاثنين. وكان الأهلي تعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، ليحجز الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها.

يذكر أن بعثة الأهلي قد وصلت مطار القاهرة مساء أمس السبت، بعد أداء مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكانت بعثة الأهلي قد توجهت من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي مباشرة، لتستغرق رحلتها إلى القاهرة ساعتين ونصف عبر الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق إلى السودان.